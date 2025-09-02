Ampelio Saludes Borbujo

Ha fallecido cristianamente el día 1 de septiembre de 2025 a los 70 años de edad.

Su esposa, María Jesús; hijos, Daniel y Marta (†), Ampelio y Ariadna; nietos, Álex y Daniel; hermanos, Paco, Luis, Pili y María Isabel; cuñados, sobrinos y demás familia os comunican tan sentida pérdida y os ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy martes día 2, a las 16.00 horas, en la Sala Ecuménica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 8. Lleida, 2 de septiembre de 2025 )