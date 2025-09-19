Gemma Coloma Ribera
(28-X-1977 / 19-IX-2001)
Després de vint-i-quatre anys el nostre cor segueix trencat, com un mirall fet a mil bocins i cadascun d’ells és un record del teu curt i entranyable pas per la vida. Cada dia que passa pensem en tu, en la teua bondat, valentia i el teu somriure. Mirant els estels n’hi ha un que brilla més que la resta i ens agrada imaginar que tu ets aquella estrella inabastable, que sabem que perdurarà més que tots els records.
Tard o d’hora tornarem a ser tots pols d’estrelles.
T’estimem, filla.
( La Pobla de Segur, 19 de setembre del 2025 )