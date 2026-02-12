Pujada de sou per als reis: Felip VI cobrarà 4.311 euros més i Letizia, 2.881 més
Per l’increment de l’1,5% aplicada a funcionaris
Felip VI percebrà aquest any 290.000 euros, la qual cosa suposa un increment de 4.311 euros respecte a 2025, mentre que la reina Letícia cobrarà 160.000 euros, amb un augment de 2.881 euros. Aquestes xifres s’emmarquen en l’aplicació de la pujada salarial de l’1,5% aprovada per als funcionaris de l’Estat, segons ha comunicat aquest dijous la institució monàrquica.
La partida pressupostària destinada a la Prefectura de l’Estat es manté en 8,4 milions d’euros, quantitat que roman sense variació a causa de la pròrroga dels Pressupostos Generals de l’Estat des de 2023. La Constitució atorga al monarca la facultat de distribuir lliurement aquests fons, i des de fa sis anys únicament reben assignació econòmica el Rei, la reina consort i la reina Sofia, que percebrà 131.000 euros, és a dir, 2.438 euros més que l’exercici anterior.
Amb el pressupost assignat, la Casa Reial fa front a obligacions com retribucions del personal, quotes i prestacions socials, a més de despeses operatives que inclouen subministraments, desplaçaments oficials i esdeveniments de protocol tals com dinars, sopars oficials i recepcions d’Estat.
Distribució del pressupost de personal
De l’import total pressupostat, 3,8 milions d’euros estan destinats a despeses de personal, apartat en el qual s’ha aplicat novament la pujada salarial acordada per als empleats públics. Entre els alts càrrecs de la institució, el cap de la Casa, Camilo Villarino, percebrà una retribució de 178.915 euros durant aquest exercici.
Per la seua part, la secretària general, Mercedes Araújo, cobrarà 157.658 euros, mentre que el cap del Quart Militar, Eduardo Diz, rebrà 135.859 euros. En esglaons inferiors se situen les retribucions del cap del Servei de Seguretat, Miguel Ángel Herraiz, amb 126.719 euros; el cap de Protocol, Francisco Lizaur, amb 126.164 euros; la cap de la Secretaria de la reina Letícia, Marta Carazo, amb 124.806 euros; i la directora de Comunicació, Rosa Lerchundi, que percebrà 122.886 euros.
Sous de la família reial i alts càrrecs
En conjunt, la Casa del Rei destinarà 1.482.000 euros a retribuir els membres de la família reial i als principals responsables de la institució. Aquesta xifra engloba tant les assignacions als Reis i la reina emèrita com els salaris dels càrrecs directius esmentats.
Increment en despeses corrents i serveis
Segons la informació publicada a la pàgina web de la Casa Reial, les despeses corrents en béns i serveis augmenten un 21,8%, assolint els 3,7 milions d’euros. Aquest increment s’explica per la reclassificació de determinades despeses que anteriorment figuraven al capítol de personal, traslladant-se ara al projecte de "serveis de comunicacions i tecnologies de la informació".
Així mateix, s’han incorporat recursos per a la realització d’estudis destinats a millorar la comunicació i imatge institucional. Una de les partides més rellevants en aquest apartat correspon a despeses de protocol i representació que desenvolupen els membres de la família reial, la dotació de la qual s’aproxima aquest any als 640.000 euros.
Inversions i adquisicions previstes
El capítol d’inversions, orientat a adquisicions diverses, supera els 700.000 euros i registra un increment del 132% respecte a l’exercici anterior. Aquest notable augment es justifica per compromisos previs d’inversió i la posada en marxa de nous projectes institucionals.
En aquest apartat s’inclouen l’adquisició de maquinària i utillatge, mobiliari i estris, equips informàtics i altres elements considerats necessaris per al correcte funcionament de les activitats que desenvolupa la institució monàrquica.