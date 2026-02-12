DIRECTE | Les afectacions de l'episodi de vent a les comarques de Lleida
Registrades ratxes de fins 80 km/h al pla de Lleida i de 120 km/h a la muntanya fins a les 08.30 hores
Cau un arbre a Andorra i danya diversos vehicles
Un arbre de grans dimensions ha caigut a l'avinguda Salou d'Andorra i ha causat danys a diversos vehicles que circulaven per la via. Cap persona ha resultat ferida
Fins a les 08.30 hores, segons les dades de les estacions automàtiques del Meteocat, s'han registrat ratxes de vent de fins a 60.8 km/h a la ciutat de Lleida; de 79,9 km/h a Alguaire; 70,6 km/h a Castellnou de Seana o de 65,5 km/h a Cervera.
A la muntanya hi hagut fins ara ratxes de 96,5 km/h al Montsec d'Ares i de 120 km/h a la cota 2.500 de Boí.
Ratxes de vent a Tarroja de Segarra
forta ventada a Tarroja de Segarra, Ermita de Sant Julià #ElTemps3Cat @SoniaPapell @gemmapuigf @TempsCatalunya @eltemps_rtve @mauri_francesc @SergiLoras @nestor_meteo @Turisme_Segarra @SomSegarra @P4Estacions @XFreixes @climadelleida @SEGREcom @LaManyanacat pic.twitter.com/hY4IKfcsZj— Jordi Prat (@jordiprat2) February 12, 2026
La ventada obliga a cancel·lar més de quaranta vols al Prat
La forta ventada d'aquest dijous a l'est de Catalunya impacta en la mobilitat. A l'aeroport del Prat ja s'ha anunciat la cancel·lació d'almenys 44 vols, entre sortides i arribades, i s'han hagut de fer diverses desviacions, segons ha informat Aena. A més, a Rodalies s'ha hagut d'interrompre el servei de la línia R11 entre Girona i Maçanet-Massanes per la caiguda d'un arbre a Caldes de Malavella. També han hagut de tancar les estacions de Premià i Malgrat de Mar de l'R1 per "seguretat", i l'estació de Barberà del Vallès.
Carrers buits al centre de Tàrrega
Informa L. Pedrós
Els Camps Elisis de Lleida, precintats
Els Camps Elisis de Lleida, precintats per precaució i per risc de caiguda de branques. Informa J. Martí
A Cervera: "fa un dia de vent"
Normalitat a Cervera. "Un dia normal que fa vent". Poca cosa més. A Cervera capital poca gent pel carrer. Un cable s'ha despenjat d'una façana. Informa J. Bonilla
El vent, a Cervera
Informa J. Bonilla
El vent a Lleida, en aquests moments
Suspesa l'activitat sanitària programada però es garanteix la urgent, la diàlisi i la cirurgia oncològica
L'activitat sanitària es troba restringida aquest dijous pel temporal de vent però es garanteix tota l'activitat urgent. El Departament de Salut ha informat que queda suspesa l'activitat quirúrgica, ambulatòria i d'exploracions complementàries ambulatòries. En canvi, es mantenen la diàlisi, els hospitals de dia d'oncologia, la radioteràpia, la cirurgia oncològica i les exploracions complementàries de les persones ingressades.
Els Centres d'Atenció Primària (CAP) estaran oberts amb l'equip sanitari suficient per atendre possibles incidències i es farà tota l'activitat ambulatòria que es pugui fer per via telemàtica.
Els Bombers atenen 5 avisos pel vent a la demarcació de Lleida
Els Bombers de la Generalitat han atès 5 avisos relacionats amb el vent entre la mitjanit i les vuit del matí a la demarcació de Lleida, cap d'ells greus –arbres i una tanca d'una obra–.
En el conjunt de Catalunya, els Bombers han atès 199 avisos relacionats amb el fort vent, 125 dels quals s'han concentrat en la darrera hora. Per regions, la que acumula més alertes és la Metropolitana Nord (99), seguida de la Sud (49) i la de Girona (39).
Cau una barrera del tren a Tàrrega
Els trens van més a poc a poc del normal. Això provoca que des de les 8 del matí les barreres estiguin abaixades. El tren ha estat parat fins que ha rebut l'ordre per a que pogués passar. Així, les barreres han estat abaixades uns 25 minuts. A més, una està trencada. Informa L. Pedrós
A Tàrrega, el Parc de Sant Eloi, tancat
Informa Laia Pedrós. El Parc de Sant Eloi es troba des d'ahir al vespre tancat per risc de vent i caiguda d'arbres. Informa L. Pedrós
Decisió sense precedents
El Govern va acordar ahir en una decisió sense precedents suspendre durant el dia l’activitat escolar, universitària, esportiva i la sanitària no urgent entre les 0.00 i les 20.00 d’avui davant de la previsió de forts vents a Catalunya i va demanar a la ciutadania evitar desplaçaments innecessaris, prioritzant el teletreball