Alerta màxima per vent en tres comarques de Lleida i perill molt alt també a la resta
Aquest dijous es poden registrar ratxes que superin els 100 quilòmetres per hora, segons el Meteocat
El Servei Meteorològic de Catalunya situa bona part de Catalunya en alerta màxima per vent aquest dijous. En concret, ha emès un avís de perill vermell sis de sis en una vintena de comarques. L’avís és entre les 7 del matí d’aquest dimecres i la 1 de la matinada de divendres, però la franja de màxim perill se situa entre la mitjanit i el migdia de dijous. Es poden registrar ratxes que superin els 100 quilòmetres per hora.
Les comarques que en algun moment estan en màxima alerta són el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, la Selva, l’Alt Penedès, l’Anoia, Segarra, Bages, Vallès Oriental i Occidental, Osona, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, Berguedà, Lluçanès, Moianès, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça.
La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ha demanat màxima precaució per un episodi de vent força generalitzat que s’intensificarà dijous. El Meteocat està atent a les pròximes actualitzacions dels models meteorològics per definir la situació de dissabte, que també pot ser complicada.
Protecció Civil enviarà un ES-Alert aquest dimecres a la tarda
Protecció Civil enviarà un ES-Alert aquesta tarda per informar de mesures relacionades amb l’episodi de vent, que tindrà el seu punt àlgid dijous entre la mitjanit i el migdia. El CECAT, presidit per la consellera Núria Parlon, està reunit. El Servei Meteorològic ha situat en màxima alerta bona part de Catalunya.