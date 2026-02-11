El Govern recorda que els treballadors tenen dret a un permís retribuït si no es pot arribar a la feina per les ventades
El Departament de Treball recomana evitar desplaçaments i facilitar el teletreball durant l’alerta vermella per vent
El Govern ha recordat aquest dimecres que els treballadors tenen dret a un permís retribuït si no poden arribar al lloc de feina a causa de l'alerta per risc de vent. L'Executiu demana evitar els desplaçaments i prioritzar el teletreball davant d’un fenomen meteorològic catalogat com a "risc extrem". De la mateixa manera, l’Executiu ha suspès activitats educatives i assistencials aquest dijous a tot Catalunya. Des del Departament de Treball han recomanat facilitar el teletreball sempre que sigui possible mentre duri l’episodi. L’article 37.3 g de l'Estatut del Treballador permet un permís de fins a quatre dies per "fenòmens meteorològics adversos".
El permís que poden sol·licitar els treballadors és de fins a 4 dies prorrogable mentre durin les circumstàncies que l’han motivat.
Precisament, Protecció Civil té previst enviar una ES-Alert a tota la població aquesta tarda indicant les limitacions que hi haurà en vigor entre mitjanit i les 20 hores de dijous.
En les últimes setmanes, l’Executiu ha recomanat fer teletreball per les incidències generalitzades a Rodalies, fet que va provocar un xoc amb les patronals. En aquest cas, el Govern va assegurar que els empleats havien de demanar un justificant a Renfe i presentar-lo a l’empresa, que no els podia obligar a recuperar hores.
En el context de la crisi ferroviària, Pimec havia insistit que “les hores no treballades hauran de ser objecte de recuperació o reorganització mitjançant l’acord entre empresa i treballadors”. Per la seva banda, Foment del Treball també va assegurar que el permís retribuït de quatre dies que es va establir per la DANA “no era aplicable” en aquell cas.