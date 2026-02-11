SEGRE
alerta per vent

Suspesa l’activitat educativa, universitària i esportiva aquest dijous i també la sanitària no urgent

El Govern recorda que els treballadors tenen dret a un permís retribuït si no es pot arribar a la feina per les ventades

El Departament de Treball recomana evitar desplaçaments i facilitar el teletreball durant l’alerta vermella per vent

Un contenidor tombat pel vent a Lleida en un temporal anterior.

Un contenidor tombat pel vent a Lleida en un temporal anterior.Ferran Perdrix

Lluís Serrano
Publicat per
acn

Creat:

Actualitzat:

El Govern ha recordat aquest dimecres que els treballadors tenen dret a un permís retribuït si no poden arribar al lloc de feina a causa de l'alerta per risc de vent. L'Executiu demana evitar els desplaçaments i prioritzar el teletreball davant d’un fenomen meteorològic catalogat com a "risc extrem". De la mateixa manera, l’Executiu ha suspès activitats educatives i assistencials aquest dijous a tot Catalunya. Des del Departament de Treball han recomanat facilitar el teletreball sempre que sigui possible mentre duri l’episodi. L’article 37.3 g de l'Estatut del Treballador permet un permís de fins a quatre dies per "fenòmens meteorològics adversos".

El permís que poden sol·licitar els treballadors és de fins a 4 dies prorrogable mentre durin les circumstàncies que l’han motivat.

Precisament, Protecció Civil té previst enviar una ES-Alert a tota la població aquesta tarda indicant les limitacions que hi haurà en vigor entre mitjanit i les 20 hores de dijous.

En les últimes setmanes, l’Executiu ha recomanat fer teletreball per les incidències generalitzades a Rodalies, fet que va provocar un xoc amb les patronals. En aquest cas, el Govern va assegurar que els empleats havien de demanar un justificant a Renfe i presentar-lo a l’empresa, que no els podia obligar a recuperar hores.

En el context de la crisi ferroviària, Pimec havia insistit que “les hores no treballades hauran de ser objecte de recuperació o reorganització mitjançant l’acord entre empresa i treballadors”. Per la seva banda, Foment del Treball també va assegurar que el permís retribuït de quatre dies que es va establir per la DANA “no era aplicable” en aquell cas.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking