Montserrat Poch Ollé

Ha mort el 17 d’octubre als 61 anys.

El seu espòs, Ignasi; la seva mare, Maria del Carme; fills, Noemí, Pau i Clàudia; neta, Arlet; germà, Jordi; cunyada, Mariví; nebots, fills polítics i família tota assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per a l’etern descans de la seva ànima.

La cerimònia tindrà lloc avui dia 19, a les 10.45, als Jardins de la Lleidatana de Lleida.

Gràcies per totes les paraules i estima que sempre ens has donat. Sempre seràs un exemple per l’amor que portaves dins.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Lleida, 19 d’octubre del 2025 )

