Francisca Crespo Pérez
Ha mort cristianament el 21 d’octubre als 64 anys.
El seu espòs, Joan; fills, Joan i Leandra; germans, Josep i Carme; cunyats, Trini, Toni, Cristina, Dolors, Isidre; neboda, Núria i família tota assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per a l’etern descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dia 22 d’octubre, a les 11.00 hores,a l’església parroquial Sant Andreu d’Oliana.
( D. M. : Funerària Esteve d’Oliana. Oliana, 22 d’octubre del 2025 )