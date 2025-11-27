Salvador Robert Sampietro
Ha mort cristianament als 66 anys.
La seva esposa, Irina; fill, Xavier; la seva jove, Jennty; pares, Salvador (†) i Marta (†); germans, Pere i Maria Àngels, Pilar i Manolo (†), Maria Cinta i Vicens, Marta i Celso, Antonio i Mabel; nebots; cosins; família tota i la raó social Trebor 2010 SL.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc demà divendres 28, a les 11.15 h, a l’església parroquial Sagrada Família, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 27 de novembre del 2025 )