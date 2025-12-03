Eusebio Puyalto Lacambra

Ha muerto cristianamente el 2 de diciembre de 2025 a los 100 años.

Su esposa, Mundeta Ballart; hijos, Margarita, Eusebi y M. del Pilar; hijos políticos, Amado, Montserrat y Josep; nietos, Héctor y Laura, Eusebi, Montse y Jon, Josep, M. del Pilar; biznietas, Anaís y Edurne; hermano, Marcelino (†); cuñadas, Rosita, Juanita y Tonya; sobrinos, primos y demás familia.

“Quien es querido no muere, sencillamente marcha antes.”

Al comunicar a sus amigos y conocidos tan sentida pérdida, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La ceremonia religiosa tendrá lugar mañana jueves día 4, a las 11.15 horas, en la Parroquia de Sant Llorenç de Lleida por todo lo cual les quedarán muy reconocidos. (El velatorio será hoy miércoles, de 17.00 h a 21.00 h.)

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7. Lleida, 3 de diciembre de 2025 )