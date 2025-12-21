Josep Guiu Castelló
VIDU DE MARIA LORETO CANAL SANTALLUSIA
Ha mort cristianament el dia 20 de desembre del 2025als 85 anys.
Els seus fills, Joan i Loreto; fills polítics, Pietat i Emili; nets, Meritxell, Anna, Llorenç, Paula i família tota us agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i demanen que el tingueu present en el vostre record.
El funeral tindrà lloc demà dilluns dia 22, a les 10.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4. Lleida, 21 de desembre del 2025 )