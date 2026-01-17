L'esport, la política i la cultura ploren Jaume Vilella
L'exregidor de CiU a la Paeria i expresident del Cercle Belles Arts i del Club Sícoris, ha mort aquest dissabte als 92 anys
Jaume Vilella Motlló, exregidor de Convergència i Unió (CiU) a la Paeria de Lleida, així com expresident de dues entitats de la ciutat el Cercle de Belles Arts i el Club Sícoris, ha mort aquest dissabte, 17 de gener, cap a les 00:15h de la matinada, segons han confirmat fonts familiars. Tenia 92 anys i era una figura clau en l'àmbit polític, cultural i esportiu lleidatà. Encara no s'ha fet públic quin dia s'organitzarà l'acte de comiat per Vilella.
Llicenciat en matemàtiques, Vilella va exercir de professor al col·legi Episcopal durant 40 anys i desenvolupà funcions com a funcionari de l'Estat. La seva trajectòria política inclou 24 anys com a regidor de l'Ajuntament de Lleida en diverses legislatures des de finals del franquisme fins a ben entrat el segle XXI, a més de ser diputat provincial. Així mateix, va formar part del consell assessor de La Caixa i de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI).
Incidència i reconeixement en l'àmbit esportiu i cultural
En el món de l'esport, Jaume Vilella va jugar un paper clau com a directiu de la UE Lleida i de l'AEM. Especialment destacada, però, és la seva presidència de 25 anys al capdavant del Club Sícoris —del 1990 al 2015—, club que just el passat mes de juliol va retre-li homenatge.