Jaume Vilella Motlló
Ha mort el dia 17 de gener del 2026 als 92 anys.
La seva esposa, Alicia Mancebo; fills, Montse i Antonio, M. Carmen, Alicia i Fran; nets, Álvaro i Neli, Sandra, Kevin i Leyre; besnets, Olivia i Oliver, i família tota us agraïm les mostres d’estima i condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dilluns, dia 19, a les 11.00 hores, a la Santa Església Catedral de Lleida.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 1. Lleida, 18 de gener del 2026 )