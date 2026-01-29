José Moré Estopà
PREVERE DE LA DIÒCESI DE LLEIDA
Lliurà la seva ànima al Creador el dia 28 de gener als 90 anys, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
El Sr. Bisbe, el Presbiteri Diocesà, la Casa Sacerdotal, el Capítol de la Catedral i els familiars de Mossèn José Moré, en assabentar els fidels de tan sensible pèrdua, agraeixen les mostres de condolença rebudes i preguen una oració pel seu repòs etern.
La Missa exequial, presidida pel Sr. Bisbe, tindrà lloc avui a les 12.00 h a la Catedral de Lleida.
( Lleida, 29 de gener del 2026 )