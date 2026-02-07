Martí Rué Peralta
VIDU EN 1ES NÚPCIES DE MARGARITA MANONELLES JOVAL
Ha mort cristianament el dia 6 de febrer del 2026 als 72 anys.
La seva esposa, Pilar Rubio; fills, David, Ester, Víctor i María José, Eloy i Carol i Ramon i Sara; nets; germans, Pere, Xavi, Pau i David (†); cunyades; nebots; família tota i les raons socials SISTER-SOFT, AÑISCLO 2011 i AVETERRA agraeixen les mostres de condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà diumenge dia 8, a les 16.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana de Lleida.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 10. Lleida, 7 de febrer del 2026 )