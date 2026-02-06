EDUCACIÓ
Els docents d'una escola de Lleida anul·len colònies com a protesta per les “condicions laborals insostenibles”
Insten la resta de centres a sumar-s’hi
El claustre de docents de l’escola Santa Maria de Gardeny de Lleida ha decidit no portar endavant les colònies escolars previstes “com a mesura de protesta davant d’unes condicions laborals insostenibles que Educació continua ignorant”. Aquesta iniciativa s’emmarca en les mobilitzacions per denunciar “pèrdua de poder adquisitiu, sobrecàrrega de treball burocràtic, falta de recursos, precarització del professorat i absència total de diàleg real amb l’administració”.
Els mestres reconeixen que les colònies “són una activitat educativa valuosa per a l’alumnat”, però remarquen que no poden “continuar depenent del sobreesforç constant, invisible i no reconegut del professorat” i que l’escola pública “no es pot sostenir a base de voluntarisme ni de renúncies personals”. Insten la resta de centres del territori a “replicar activament aquesta acció” i a sumar-se a la vaga del dia 11. Animen a aconseguir un seguiment massiu perquè “si s’actua de manera aïllada, l’administració continuarà ignorant les nostres demandes”.
Aquests dies els centres estan organitzant concentracions com a prèvia i només dimecres hi van participar treballadors de trenta-cinc de Ponent i el Pirineu.
Famílies de la pública reclamen reduir concerts amb la privada
Les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (Affac) reclamen a Educació reduir els concerts “innecessaris” el curs vinent i destinar els recursos a reforçar la pública. Exigeixen una planificació de l’oferta “basada en criteris d’equitat i sostenibilitat, que eviti duplicar places concertades finançades amb diners públics on la pública pot assumir la demanda”. Demanen un canvi de model que “posi fi a les renovacions automàtiques i interessades i prioritzi clarament l’educació pública”. També alerten de “l’infrafinançament crònic de la pública: aules massificades, manca de personal docent i especialitzat, tancament de grups i dificultats per garantir una educació de qualitat i inclusiva”.