Fernando Castelló Clemente
Ha mort a Barcelona a l’edat de 80 anys, el 10 de febrer del 2026.
La seva esposa, Montse Conill Marfà; la seva germana, Cristina; el seu cunyat, Mario (†);els seus nebots i família tota ho fan saber als seus amics, col·laboradors i coneguts. La vetlla tindrà lloc avui, dia 11 de febrer, a partir de les 17.00 hores al tanatori de Sant Gervasi de Barcelona. La cerimònia se celebrarà demà dijous a les 13.00 hores al mateix tanatori.
Pròximament es comunicarà la celebració d’una missa funerala l’església parroquial de Mollerussa.
( Mollerussa, 11 de febrer del 2026 )