Amparo Miñambres Abad

Ha fallecido cristianamente el día 21 de febrero de 2026.

Su esposo, Francisco; hijos, Francisco Javier y Sergio; hija política, Meritxell; nieto, Irineu; hermano, José María y demás familia os comunican tan sentida pérdida y os ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

La ceremonia religiosa tendrá lugar mañana lunes día 23, a las 10.00 horas, en la Sala Ecuménica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada s/n. Sala 2. Lleida, a 22 de febrero de 2026 )