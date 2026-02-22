Francesc Espín Sánchez
Ha mort cristianament el dia 21 de febrer del 2026 als 91 anys.
La seva esposa, Sofia; els seus fills, Paco (†), Sergi i Sonia; nets, Alex i Sandra, Andrea i David i Clàudia; besnets, Noa, Alejandro i Iria i família tota agraeixen les mostres de condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui diumenge dia 22, a les 17.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana de Lleida.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7. Lleida, 22 de febrer del 2026 )