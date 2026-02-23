Mercè Gausí Subias “Mexita”
VÍDUA D’ANDREU ISERN RODES
Ens ha deixat a Lleida als 99 anys.
La seva família; fills i filles, Mercè i Emili, Andreu i Laura, M. Josep i Joan Miquel, Antoni i Carmen, Ester i Josep; nets i netes, Eduard i M. José, Guillem, Pere, Nati, Sara, Laura; besneta, Dolça, família tota i la senyora Rosalba Saa us agraeixen les mostres de condolença rebudes i sempre la recordarem.
Us comuniquem que la cerimònia de comiat tindrà lloc avui 23 de febrer del 2026, a les 12.15 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( La vetlla serà avui 23 de febrer del 2026 de 09. 00 h a 12. 15 h. D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 6. Lleida, 23 de febrer del 2026 )