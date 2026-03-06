Francesc Masip Arqués
Ha mort cristianament el dia 4 de març del 2026 als 85 anys.
La seva esposa, Marisa; fills, Mònica, Montse i Ramon Jordi; nets, Jan, Júlia i Iratxe; germans, cunyats, nebots i família tota assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui divendres dia 6, a les 12.15 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 3. Lleida, 6 de març del 2026 )