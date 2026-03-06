Francisqueta Ortiz Xandre
AGRAMUNT 1923 - LLEIDA 2026
Les seves filles, Maria Antonieta i Francisco Javier, Adriana; germà, Gabriel; netes, Carolina, Xènia, Meritxell, Elisenda, Marc i Arnau; besnets, Martí, Andreu, Bru, Ona, Cesc, Blau, Pol, Jordi i Jan i família tota us agraeixen les mostres de condol rebudes.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui divendres, a les 11.30 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 9. Lleida, 6 de març del 2026 )