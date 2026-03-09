Josep Anton Ginestà Creus
PREVERE DE LA DIÒCESI DE LLEIDA
Lliurà la seva ànima al Creador el dia 7 de març als 94 anys, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
El Sr. Bisbe, el Presbiteri Diocesà i el Capítol de la Catedral, en assabentar els fidels de tan sensible pèrdua, agraeixen les mostres de condolença rebudes i preguen una oració pel seu repòs etern.
La missa exequial, presidida pel Sr. Bisbe, tindrà lloc avui a les 11.00 hores a la Catedral de Lleida.
( Lleida, 9 de març del 2026 )