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Josep Ramon Casañé Albareda

Josep Ramon Casañé Albareda

‘HOUSE’

Pare i fill exemplar, insigne lleidatà, culer fins a la medul·la i el millor dels amics.

Malgrat aquests moments de profund dolor, volem aprofitar per donar-te les gràcies per la teva amistat sincera i incondicional, per ser-hi sempre, per ensenyar-nos a gaudir la vida, per la teva alegria encomanadissa, el teu cor gegant i la teva noblesa.

Per tantes i tantes experiències i anècdotes al teu costat.

Els ‘Mepasso’, Lleida i el món no seran el mateix sense tu.

Mai t’oblidarem, sempre ens acompanyaràs allà on anem.

( Lleida, 28 de juliol del 2026 )

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