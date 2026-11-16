TURISME
Un total de 175 passatgers en el tercer vol de Lleida cap a Egipte: “no hem hagut de matinar”
L’avió va sortir de l’aeroport d’Alguaire cap a les quatre de la tarda. Queda un quart trajecte previst per Explora Traveler amb l’aforament de l’aeronau complet
Un total de 175 passatgers van prendre aquest cap de setmana el vol que va sortir de l’aeroport de Lleida-Alguaire cap a Egipte cap a tres quarts de quatre de la tarda. Ho van fer en un A20M Airbus 320 amb una capacitat per a 180 places. Els viatgers es van mostrar satisfets tant per l’organització com per l’horari. Una família de Lleida va indicar que “no hem hagut de matinar, l’aeroport és a prop i l’embarcament està sent tranquil”.
Es tracta del tercer viatge al Caire des del complex aeroportuari del Segrià dels organitzats per la companyia Explora Traveler, el turoperador encarregat de contractar aquestes aeronaus. El primer es va fer el mes de març, el segon el passat 27 de setembre i el tercer ahir.
Un quart viatge s’ha programat per al març del 2028. La previsió ja era oferir 175 places en cada vol que es van reservar en la seua totalitat, tot just donar a conèixer la possibilitat de viatjar a Egipte.
Aeroports petits
Els promotors asseguren que estan apostant per fer aquest tipus d’operacions en aeroports petits com el de Lleida, i fins i tot han tingut molta demanda, malgrat la situació a Gaza i la guerra oberta entre els EUA i l’Iran, van indicar. L’oferta del turoperador Explora Traveler s’ha replicat en trenta-un aeroports més de tota la península Ibèrica per atansar el turisme al territori i abaratir costos operatius.
Segons el responsable d’Explora Traveler, el seu paquet turístic, un circuit de 8 dies que inclou un creuer pel Nil i estades al Caire i Luxor des de 1.160 euros, s’ha dissenyat “en funció de la demanda de les agències amb les quals col·laborem per organitzar viatges en grup. El recorregut turístic pel país africà, a més, també inclou diferències respecte a paquets que es comercialitzen des d’aeroports més grans per donar-los “exclusivitat” i més comoditat en rutes internes com la que es fa a Abu Simbel.
El mateix turoperador que contracta els vols a Egipte des d’Alguaire no descarta obrir noves rutes a altres països africans i del Pròxim Orient quan passi l’actual crisi geopolítica a la zona com Jordània, Tunísia o Turquia.