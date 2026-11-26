Mor un home de 26 anys en un accident laboral en una finca de les Borges Blanques
La víctima, un veí de Juneda, ha quedat atrapat sota la màquina retroexcavadora que conduïa en caure per un desnivell
Un home de 26, veí de Juneda, ha mort aquest dijous al migdia en un accident mentre treballava en una finca de les Borges Blanques. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'alerta sobre les 12:50 hores.
Per motius que s'investiguen, l'home ha quedat atrapat sota una màquina retroexcavadora que conduïa, en aquesta caure per un desnivell d'uns 10 metres.
Al lloc dels fets s'hi han traslladat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers i membres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.