Mari Carme Moreno Antorn
VÍDUA DE JOSEP RIBES MARTÍ
Ha mort cristianament el dia 19 de novembre del 2026, als 90 anys.
Les seves filles, Mari Carme i Esther; fill polític, Àngel; nets, Marc i Alba; germana, Marisa; nebots i família tota us assabenten de tan sentida pèrdua i us preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui divendres, dia 20, a les 10.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 3. Lleida, 20 de novembre del 2026 )