L'or verd primaveral es troba amb el tresor blanc del mar: una combinació gastronòmica perfecta

El febrer d'enguany ens ha portat un temps inusual. Tot i que la candelera va riure amb força, l'hivern sembla mantenir-se present en les nostres vides. Mentre el debat sobre el canvi climàtic continua generant polèmica, especialment amb l'augment de negacionistes inspirats per figures polítiques internacionals, la gastronomia catalana ens ofereix un refugi segur i plaent.

Ens trobem en un moment excepcional per gaudir de dos ingredients de màxima qualitat que, combinats, donen lloc a un dels plats més representatius del patrimoni culinari català. Aquesta combinació magistral arriba en un moment especialment significatiu, quan Catalunya celebra el seu reconeixement com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, un honor que posa en valor la riquesa dels nostres productes i tradicions.

Joan Roca: ambaixador de la cuina catalana

Cal destacar la recent celebració del seixanta-unè aniversari del xef Joan Roca, un dels grans ambaixadors de la nostra gastronomia. La seva festa, envoltada d'il·lustres figures de la cuina internacional, simbolitza el reconeixement global que ha aconseguit la cuina catalana. Els germans Roca, juntament amb innombrables petits restaurants arreu del territori, defensen amb orgull una cuina arrelada al territori que s'ha convertit en un referent mundial per la seva singularitat i excel·lència.

Aquest compromís amb els productes locals és precisament el que dona sentit a plats com el que protagonitza aquest article, on els pèsols i el bacallà s'uneixen en una harmonia perfecta.

L'skrei: el bacallà noruec que visita les nostres llotges

Les peixateries catalanes llueixen actualment un producte excepcional: el bacallà skrei. Aquest gadus morhua arriba fresc des de les illes del nord de Noruega, on es dirigeix per fresar durant aquesta època de l'any. Es tracta d'una subespècie de bacallà caracteritzada per exemplars de mida considerable i una carn de sabor intens que recorda lleugerament el marisc.

L'skrei es diferencia del bacallà tradicional dessalat que utilitzem habitualment a la cuina catalana. La seva temporalitat el converteix en un producte exclusiu que, a més, ara mateix gaudeix d'un preu més assequible, fet que el fa encara més atractiu per als amants de la bona cuina.

Els pèsols de Llavaneres: el caviar verd del Maresme

Paral·lelament, l'horta del Maresme ens regala un dels seus tresors més preuats: els pèsols de Llavaneres. Aquests llegums, emparats per una marca de garantia de qualitat, són coneguts popularment com el "caviar verd" per les seves característiques úniques: mida petita, forma perfectament rodona i una dolçor natural incomparable.

La seva intensa coloració verda i el seu sabor excepcional els fan ideals per a coccions curtes que preservin totes les seves qualitats organolèptiques. Els pèsols del Maresme representen un dels productes de temporada més esperats pels gastròmics catalans i una de les joies de la nostra horta.

Bacallà amb pèsols a l'estil català: la recepta tradicional renovada

La unió d'aquests dos ingredients dona lloc a una versió renovada d'un clàssic de la cuina catalana: el bacallà a la catalana. Tradicionalment elaborat amb bacallà dessalat, la versió que proposem substitueix aquest ingredient pel fresc skrei noruec, aportant una nova dimensió de sabor i textura al plat.

Per a quatre comensals, necessitarem 4 lloms ferms de bacallà skrei, tomàquet madur (o millor encara, en conserva), pèsols frescs del Maresme, carxofes, ous durs, patates tallades a daus, llorer, farina, i oli d'oliva verge extra, preferiblement amb DO Garrigues. Per a la picada, elements tradicionals com brins de safrà, alls i julivert.

El procés d'elaboració comença enfarinant i fregint el bacallà, que reservarem. Després prepararem un sofregit amb ceba i tomàquet, hi afegirem aigua i llorer, i quan arranqui el bull incorporarem els pèsols i les patates. A mitja cocció de les patates, afegirem el bacallà i les carxofes prèviament fregides. Els darrers cinc minuts introduirem la picada diluïda amb una mica d'aigua de la cocció, deixant que tot faci xup-xup. Finalment, incorporarem els ous durs tallats a quarts.

Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia 2025

Aquest plat exemplifica perfectament els valors que han portat Catalunya a ser reconeguda com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025. La combinació de productes de proximitat, les tècniques tradicionals i l'obertura a noves interpretacions defineixen una cuina viva que respecta les seves arrels.

El reconeixement internacional a la gastronomia catalana no és casual, sinó fruit d'una llarga tradició culinària que ha sabut evolucionar sense perdre la seva essència. Xefs com els germans Roca han contribuït a aquesta projecció global, però són els productors locals, els petits restaurants i les famílies que mantenen vives les receptes tradicionals els que constitueixen la veritable ànima de la nostra cuina.

La temporada de pèsols i bacallà fresc ens convida a gaudir d'un dels moments àlgids del calendari gastronòmic català i a celebrar la riquesa d'un patrimoni culinari que constitueix una part fonamental de la nostra identitat cultural.