detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Rebutgeu l’ajuda d’aquells que intenten indicar-vos una direcció que sigui millor per a ells que per a vosaltres. Interesseu-vos a saber cap a on van els vostres diners.