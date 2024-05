detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Allunyeu-vos de les interferències. Agafeu un camí que us permeti experimentar i perseguir allò que us fa feliç. No deixeu que us aturin el dubte ni la vacil·lació. Considereu com us sentiu.