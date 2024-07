detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Mantingueu els plans simples i dins del pressupost. Un pla social o creatiu us encoratjarà a realitzar un canvi positiu en el vostre estil de vida que alleujarà l’estrès i us motivarà.