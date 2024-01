detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Verifiqueu els detalls amb compte. No confieu que d’altres us proporcionin els fets. Si viatgeu o tracteu amb algú amb propòsits ocults, hi haurà limitacions. Establiu vosaltres els límits.