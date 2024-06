detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?No permeteu que la ira interfereixi amb el progrés. Concentreu-vos en el que podeu aconseguir i allunyeu-vos de qualsevol que intenti interposar-se al vostre camí.