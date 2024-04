Urgell: un canal de novel·la

El canal d'Urgell ha modulat el paisatge de la plana de Lleida i al llarg del recorregut hi ha un seguit d’obres tan curioses com desconegudes.

L’èxit de la novel·la Urgell. La febre d’aigua, de Vicenç Villatoro, editada per Proa, ha propiciat la creació d’una nova ruta turística a l’entorn del canal urgellenc, a les immediacions d’Agramunt, que s’afegeix a la ja existent al punt de captació de la referida infraestructura hidràulica, vora el nucli del Tossal, prop de Ponts, totes dues organitzades per l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell, amb seu a Mollerussa.

De fet, el llibre de Villatoro pot ser entès en bona mesura com una guia de viatge pels diversos atractius paisatgístics i monumentals situats al llarg de la canalització, que l’autor descriu amb tanta minuciositat i destresa literària que fa venir ganes de recórrer-los.

Des de l’al·ludit Tossal pontsicà, el túnel o mina de Montclar, el pont de ferro d’Agramunt sobre el Sió (de pedra fins que se’l va endur la rovinada de Santa Tecla de 1874), l’estany d’Ivars que s’omple en part amb escorrialles dels regs, el salt del Duran a la conjunció dels termes de Vilanova de Bellpuig amb Mollerussa i Golmés, la mateixa Casa Canal de Mollerussa amb el seu museu ampliat fa poc, els Nou Salts prop de Juneda i la Banqueta arbrada d’aquesta mateixa població o fins i tot la fortalesa ibèrica dels Vilars, a Arbeca, que al text apareix qualificada de “cercle màgic”. Resseguir tots aquests llocs d’elevat interès suposa una activitat estimulant i enriquidora, que el lector encuriosit pot fer pel seu compte però que els dos itineraris organitzats faciliten en gran manera.

El ja vigent té per escenari, com s’ha dit abans, l’indret on l’aigua es desvia del Segre cap al nou curs que permetrà regar 70.000 hectàrees. Recinte bucòlic i arbrat, conté els edificis de captació vell i actual, la presa amb les comportes i una esglesiola dedicada a sant Isidre.

Les pròximes visites estan programades pel 25 de maig, 21 de setembre i 23 de novembre.La novetat del periple agramuntí inclou la tomba de l’enginyer Domingo Cardenal, els safareigs públics, dues caselles de canalers i el mencionat pont de ferro. En aquest cas, les dates previstes per enguany són 6 d’abril, 8 de juny, 5 d’octubre i 14 de desembre, també dissabtes d’11 a 13.

Més informació i reserves al 973603997 o espaicultural@canalsurgell.org.

A la plaça Planell de Ponts es pot dinar de divendres a diumenge, i sopar els mateixos dies, a més de dijous, al restaurant L’Apagallums, d’ambientació informal i contemporània, a base de tapes i platets (l’equivalent literari dels contes o relats enfront de la novel·la), la majoria originals i de qualitat gastronòmica.

Escrites amb guix en pissarres, propostes suggestives com carpaccio de figues amb foie, croquetes de gorgonzola, bastonets de pollastre amb mel i mostassa, steak tartar d’Angus, pop a la planxa amb cremós de patata, costelles de cabrit arrebossades, yakisoba de botifarra i gambes, bunyols de xocolata, tiramisú d’Oreo, escuma de crema catalana amb carquinyolis..