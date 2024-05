Taylor i el nou amor romàntic

Taylor Swift, en el seu últim àlbum The Tortured Poets Department, explora noves mines emocionals i renova la mirada romàntica a través de la vulnerabilitat i la resiliència. En general és un treball coherent pel que fa a la seua evolució artística, defugint aquesta tendència d’algunes estrelles de fer proves amb els estils que estiguin de moda per mirar de captar públics diferents i estar sempre en el punt de mira.

Retornant als seus col·laboradors de confiança, com Jack Antonoff i Aaron Dessner, l’àlbum manté un toc familiar amb un gir de maduresa i experimentació. Destaquen cançons com So Long, London, amb una emotiva exploració de la pèrdua i la melancolia, i But Daddy I Love Him, que revela el costat juganer i fantàstic de Swift.

En conjunt, The Tortured Poets Department reafirma el paper de l’estrella nordamericana com una de les veus més connectades amb els moments actuals, capaç de crear vincles generacionals i narratives comercials sense ser banal.