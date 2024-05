Centenaris

Escric aquest article, el núm. 100 de la sèrie, el dia que Maria Branyas, catalana resident a Olot, compleix 117 anys.

És la persona més vella del món i, si viu el dia en què es publiqui, serà la 9a que més temps ha viscut. A la foto, de 1911, vestida de blanc, ja tenia 4 anys.

Un prodigi que s’explica per moltes coses, incloses la genètica, l’estil de vida saludable i la sort de no patir accidents ni malalties sobrevingudes, que és també cabdal.

L’any 1956, Denham Harman va formular una teoria segons la qual envellim per l’estrès oxidatiu, el dany provocat en ADN, proteïnes i lípids per un grup de substàncies químicament molt agressives, les espècies reactives a l’oxigen (ROS), que sobretot deriven de la respiració als mitocondris, els orgànuls que controlen la producció d’energia a les cèl·lules. L’acumulació de danys al llarg de cada divisió cel·lular, des de la fusió dels gàmetes a la concepció fins a la mort de l’individu, causa desajustaments que al final comporten l’autodestrucció de les cèl·lules en un procés de control molt fi que s’anomena apoptosi.

S’ha estimat que després d’unes 50 generacions de divisió cel·lular ja no hi ha més renovacions, i el cos ja no té recanvi per a les cèl·lules que es moren.Diversos experiments han mostrat que una dieta baixa en calories allarga la vida. Atès que els mitocondris són antics bacteris simbionts dins les cèl·lules eucariotes, i tenen la seva pròpia dinàmica reproductiva, Nick Lane formulava una atractiva hipòtesi: en rebre menys aliment, la cèl·lula ha d’optimitzar-lo, i els mitocondris defectuosos, que generen més ROS, es reprodueixen menys per la selecció interna de la cèl·lula a favor dels que estan ben ajustats.

Així s’alteren menys els components de la cèl·lula i triguen més a aparèixer els símptomes propis de l’envelliment. Amb abundància d’aliment aquesta selecció no es produeix.

Una dieta excessivament severa, però, causa pèrdua de cèl·lules per manca de nodriment, i pot ser encara pitjor. Tot té una mesura.

Avui per avui no sembla que la vida humana pugui allargar-se gaire més enllà dels 120 anys, però la millora dels hàbits personals i els progressos de la medicina fan pensar que la majoria dels nascuts entre el 2000 i el 2010 veuran l’arribada del segle XXII.