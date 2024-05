Els altres crims de la dictadura argentina

Durant dècades va planar sobre Sylvia Layburu l’acusació de ser una traïdora perquè havia sobreviscut al seu pas per l’ESMA, el centre on els militars argentins torturaven i assassinaven els opositors a la dictadura. A través de l’extens perfil que Guerriero fa de la protagonista descobrim que va sortir-ne viva, sí, però que res no va ser gratuït.

Va ser torturada, violada i forçada a participar d’un procés de reeducació política i social delirant. Encara que a estones es pot fer llarg i reiteratiu, Guerriero ens fa un retrat molt interessant de l’Argentina actual.