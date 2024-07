Els miracles no són una broma. Si més no el Vaticà es pren el seu temps i fa investigacions abans no s’avé a acreditar que un esdeveniment inexplicable el considera un miracle.

Any rere any hi ha centenars de milers de persones que pelegrinen al santuari de Lurdes per mirar que intercedeixi a favor seu, però l’església catòlica només ha acreditat una setantena de miracles vinculats a la susdita Mare de Déu, per exemple. Més modest, perquè també és més recent, és el número de curacions inexplicables que s’han atribuït a Carlo Acutis, el jove mort d’una leucèmia fulminant quan només tenia quinze anys.

El futur patró d'Internet.

Fill d’una família allunyada de la fe catalòlica, el petit Carlo s’hi va acostar gràcies a una mainadera polonesa, i des de ben petit va demostrar una atracció implacable per la paraula de Déu.

De fet, la mare confessa que va ser gràcies al fill que la resta de la parentela també va acostar-se a l’església.

En Carlo, devot incorruptible, va dedicar-se en cos i ànima a difondre la paraula de Déu a través d’internet, creant un web per recollir i explicar tants miracles eucarístics com fos possible. Una vegada diagnosticada la malaltia Carlo en tot moment es va mostrar serè i content perquè estava segur que es podria reunir amb nostre senyor i perquè havia viscut sempre segons els dictats cristians.En una època en què l’església catòlica pateix per acostar-se als més joves, Acutis s’’ha convertit en la icona que necessitava per mirar de connectar-s’hi de nou.

La imatge d’un jove aficionat als videojocs i la informàtica que vivia en harmonia als preceptes de l’església és perfecta, per això és probable que arribi a sant a poc menys de vint anys des de la seua mort. El seu cos reposa, abillat amb texans, keds i una dessuadora, a la basílica de Sant Francesc d’Assís.

Fins allà va viatjar la mare d’una nena que patia una greu lesió cerebral a causa d’un accident de bicicleta i li va demanar ajuda. El mateix dia, segons les autoritats eclesiàstiques, la nena es va recuperar de sobte sense hi hagués cap raó aparent.

Els metges que l’atenien, si més no, van ser incapaços d’explicar-ho. L’altre miracle és la curació d’un nen brasiler que patia una estranya malformació del pàncrees, el qual també es va curar després que la seua mare demanés al jove beat italià que intercedís per ell.

Amb aquest currículum, el papa Francesc ha anunciat la canonització definitiva de Carlo Acutis per a finals d’aquest 2024, essent un dels processos més ràpids dels darrers anys per a una persona tan jove. La intenció del Vaticà va més enllà de convertir Carlo en sant, i és que amb aquesta gesta vol cobrir un buit que ja els cremava a les mans: internet i les xarxes socials.

Roma, doncs, ha accelerat els tempos habituals i en pocs mesos la xarxa ja tindrà el seu patró: Carlo Acutis.