Continguts per a adults - SEGRE

La setmana passada els parlava, en aquesta mateixa pàgina, sobre el nou carnet que el Govern estatal vol implementar a tots els ciutadans per tal de limitar l’accés als contingut per a adults. Un carnet xifrat, amb accés únic, que està pensat sobretot per als menors d’edat.

En un moment determinat de l’article vaig deixar caure que aquest tipus de continguts són molt vistos, i que cada dia reben milions de visites. Però no els vaig donar dades.

I n’hi ha.

I és que tenim desenes d’informes d’anàlisis en els quals podem veure el perfil del públic que accedeix a aquest tipus de continguts.

Un dels darrers és de l’auditoria GFK, que mostra dades del mes de maig. En un sol mes, explica l’informe, 12,3 milions d’usuaris espanyols van accedir a pàgines per a adults, això és el 30% de la població del país, tres de cada deu persones.

En dies, dimecres de 13 a 18 hores de la tarda és el dia estrella, i dissabte el dia amb menys demanda d’accés a aquests continguts. Cosa que ja podíem imaginar, hi accedeixen majoritàriament homes, i és que dels 12,3 milions d’usuaris que hi van accedir en un mes, el 70% (8,6 milions) eren masculins, mentre que la resta, 3,6 era públic femení, que no és poc.

Per completar el perfil, que ja sabem que és majoritàriament masculí, ens hi falta saber l’edat i la ubicació. I aquí hi podem veure que el gruix dels usuaris té entre 16 i 54 anys.

Tot i que hi ha una franja, la que va fins als 15 anys, que també genera consum de contingut per a adults. A la banda alta, els usuaris de més de 65 anys són menys, però són els que s’hi passen més estona.

I pel que fa a la ubicació, hi tenim que comunitats com Canàries, Astúries, Cantàbria o el País Valencià són els que s’hi connecten més. A l’altre costat, Catalunya, el País Basc, Aragó, la Rioja i Galícia són les comunitats amb menys consum habitual.

Ara, quan entrin en funcionament les mesures del Govern, haurem de comparar aquestes dades –que encara són amb accés lliure completament–, amb les que en surtin amb el carnet privat i xifrat. Si ha tingut èxit o no.