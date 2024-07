Per escoltar mentre conduïm

detail.info.publicated PER G.D. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

En els darrers anys, l’oferta de pòdcasts ha crescut notablement, amb opcions per a tots els gustos, i una gran varietat de plataformes que permeten accedir als continguts de forma ràpida i senzilla. Segons Listen Notes, el major motor de cerca de pòdcasts d’Internet, hi ha actualment 3,3 milions de pòdcasts al món, amb més de 197 milions d’episodis disponibles.

Al rànquing d’idiomes, l’espanyol se situa al segon lloc, només superat per l’anglès.

En aquest context, els trajectes amb cotxe es converteixen en una gran oportunitat per gaudir d’un bon pòdcast. Ja sigui que es vulgui aprofitar el viatge per aprendre alguna cosa nova o simplement convertir-ho en un moment d’ humor i entreteniment, els pòdcasts poden ser el millor acompanyant per als conductors.

En aquest marc, Shopopop, la innovadora start-up d’enviaments col·laboratius, recomana alguns programes per fer més dinàmics i entretinguts els trajectes amb cotxe:- Nadie Sabe Nada. Andreu Buenafuente i Berto Romero, dos dels humoristes més destacats d’Espanya, s’asseuen davant del micròfon i improvisen tota mena de temes quotidians carregats d’ironia.

Aquest programa de la Cadena Ser compta amb més de 400 episodis i és un dels més populars del país. - AutoFM.

Si ets un amant dels cotxes i les motos, no et pots perdre aquest pòdcast. Amb 12 anys de trajectòria, ha esdevingut un dels programes de motor líders a Espanya.

Cada setmana s’analitzen les novetats més importants de la indústria de l’automòbil, amb informació sobre nous models, entrevistes a personalitats destacades, consells per a automobilistes i un espai per ajudar els oients en els seus dubtes.Offsiders. Aquesta opció és una de les millors alternatives per als amants del futbol, ja que va un pas més enllà de l’actualitat i els resultats.

Amb més de 60 episodis disponibles, aquest pòdcast us convida a conèixer la intimitat d’aquells que han convertit la pilota en una manera de vida. Entrevistes en profunditat a jugadors llegendaris, tècnics i fins i tot àrbitres.No Es El Fin Del Mundo.

Un pòdcast per a aquells que busquen entendre millor el dinàmic context internacional. Amb un episodi per setmana, aquest programa de l’Ordre Mundial analitza amb rigor i profunditat els esdeveniments mundials més rellevants de l’actualitat.-Entiende tu Mente.

Amb episodis de poc més de 20 minuts, aquest pòdcast de psicologia et comparteix algunes idees per ajudar-te a entendre’t millor, fer canvis positius i viure el teu dia a dia amb més benestar.- Criminopatía. En els darrers mesos, els pòdcasts sobre misteri i crims s’han multiplicat, és per això que no hi pot faltar una recomanació per a aquells que vulguin endinsar-se en el true crime.

En aquest programa, Clara Tiscar acompanya l’oient a descobrir crims reals que et posaran la pell de gallina.