IA contra la censura

El darrer article d’aquesta columna anava dedicat a explicar com la IA afectarà al sector del periodisme, tant en positiu com en negatiu. En un moment de l’article explicava que la IA ens ajudarà a donar forma al que investiguen els periodistes.

És a dir, que un periodista busca informació i una IA ho converteix en periodisme en el format que sigui: paper, vídeo o àudio. Un exemple el trobem a Veneçuela, on un mitjà de comunicació ha començat a utilitzar dos periodistes joves per explicar les notícies escapant de la censura.

Aquests dos periodistes joves són La Chama i El Pana, però la gràcia és que no són humans, sinó avatars hiperrealistes que llegeixen i converteixen en vídeo el que han elaborat periodistes que, per escapar de la censura i les possibles repercussions, prefereixen no mostrar ni el seu nom ni la seva imatge. El mitjà en qüestió es diu Operación Retuit, i vol combatre la censura informativa publicant notícies en vídeo a través de la plataforma independent Connectas.

Tal i com han explicat des d’aquest mitjà, aquesta IA vol protegir la identitat dels informants i periodistes, sovint perseguits en aquest cas pel règim de Maduro. Aquest exemple és molt rellevant per explicar com ens pot ajudar aquesta IA generativa de darrera fornada.

És cert que els periodistes ja tenien eines per publicar en l’anonimat, com el format digital escrit, i mitjançant xarxes socials, però és dels primers cops que poden accedir a fer-ho amb informacions en vídeo amb cares que no es poden perseguir perquè no existeixen. Si veieu un d’aquests vídeos podreu comprovar el realisme dels presentadors, que gesticulen i parlen tan bé (o més) com ho faria un presentador real.

Casos similars n’hi ha hagut també al nostre país, amb la presentadora Alba Renai, creada artificialment per al programa Supervivientes de Telecinco. En aquest cas, l’afectació va en dues direccions: ajuda l’equip de guionistes, que tindrà una presentadora que ho farà perfecte a la primera, i per l’altra banda provocarà que una feina que podria realitzar una persona ara la farà una màquina que, malgrat que té un cost, no té sou.