Qui es mogui habitualment per xarxes socials veurà que li apareix sovint, més que molts altres bancs, publicitat d’una empresa que es diu Revolut en què es parla de targetes de crèdit i de diners online. El més habitual és que no en fem gaire cas, d’aquests anuncis, però és cert que Revolut s’ha fet un lloc al nostre imaginari (la força de la publicitat).

Avui en parlem. Què és Revolut?

D’entrada podem dir que és una empresa de tecnologia financera situada al Regne Unit.

És el que s’anomena un neobanc. I què és un neobanc? Doncs els bancs que operen exclusivament per Internet.

És a dir, un banc digital, virtual o en línia, diguem-ne com vulguem. Revolut és un neobanc britànic, la rèplica espanyola del qual podrien ser noms com OpenBank o Imagin.

Tornem a Revolut. Els seus clients poden tenir accés a una targeta de dèbit, però el fet diferencial de Revolut és la facilitat per a l’intercanvi de criptomonedes i pagaments en l’entorn digital.

Amb Revolut els clients poden operar àgilment per Internet, tot i que els bancs tradicionals també ofereixen avui aquest servei amb tota la seguretat i velocitat possibles. La diferència és que tot el que passi a Revolut passa al digital, sense oficines ni formats físic.

Això implica que no tindrem ningú amb qui parlar si mai tenim cap problema, però les empreses de tecnologia saben que això no és cap problema per a les noves generacions d’usuaris de banca en línia. Ara, el dia que hi hagi un problema riurem.

Que no hi hagi milers d’empleats repartits en oficines que han de pagar lloguer implica que els costos són molt menors, i per tant el tal neobanc pot jugar amb comissions més baixes o interessos més alts en plans d’estalvi. Un darrer element diferencial és que els usuaris tenen diversos plans de pagament, del gratuït i convencional als plans mensuals que augmenten en un escalat de preus i que ofereixen avantatges com accions més ràpides o accés al programa de punts propi de Revolut, els revpoints, que es poden bescanviar per vols, allotjaments o altres experiències.