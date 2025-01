Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia 2025

Publicat per Gabriel Jové Verificat per Creat: Actualitzat:

Catalunya és enguany Regió Mundial de la Gastronomia després de rebre aquest reconeixement per part de l’Institut Internacional de la Gastronomia, Cultura i Arts (IGCAT), format per experts en aquestes matèries. Concretament, aquesta excepcionalitat mundial l’atorga un jurat internacional d’experts format per persones dels diferents àmbits que us he enumerat abans, i en el cas català fou després que la Generalitat i diferents institucions, associacions i col·lectius privats i públics presentessin la candidatura a l’IGCAT. El maig del 2023, aquest jurat va visitar diferents propostes relacionades amb l’àmbit de l’alimentació i l’hostaleria i van reconèixer que el cas català és pràcticament únic per la qualitat de la seva cuina que és de primer nivell, per la professionalitat del sector i el rebost magnífic de primeres matèries que tenim, així com el paisatge que fa que les empreses tant del primer com del tercer sector es comprometin per la sostenibilitat i l’ecologia, i també per una cerca incessant de la qualitat, la tradició i alhora per la innovació.

Tot plegat significa posicionar Catalunya com un referent mundial en l’enogastronomia, ja que entre moltes iniciatives que es promouran al llarg de tot l’any i que en podeu consultar l’agenda per mesos a través del portal web somgastronomia. cat, hi ha ponències, àpats multitudinaris, conferències, demostracions i mercats que es realitzaran tant en l’àmbit internacional com centralitzades al territori català, amb l’objectiu que l’Organització Mundial del Turisme celebri la seva conferència mundial a Catalunya.

Sense dubte, el protagonisme de la nostra gastronomia a escala mundial és reconeixible per la gran quantitat de xefs que han situat Catalunya al mapa i tot plegat és fruit de la tradició mil·lenària que ha escrit una gastronomia singular per la multitud de paisatges i territoris que conformen Catalunya. Som terra d’embotits, de fruites i verdures, de peix i marisc i de bona carn per les pastures i terrenys que han farcit el rebost dels nostres avantpassats. A més, les diferents cultures que han visitat i conviscut al país han elaborat un conjunt ingent de receptes que fan única la nostra gastronomia. El sofregit, el mar i muntanya, la cuina del caragol, de la carn i del peix, com la deliciosa espardenya de mar, la xarcuteria amb mil i un bulls, fuets, secallones i menuts (molts menuts), així com la formatgeria, els vins i els escumosos. Tot plegat conjura un paisatge que arriba a les nostres taules per viure la vida celebrant al voltant d’una bona taula i de bona companyia. Enguany, més que mai, gastronomia!