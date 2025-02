Joves: algoritme per algoritme

Tota una generació ens hem informat a través de Google. Hi hem trobat i hi trobem les respostes a totes les nostres preguntes.

I se’ns ha obert un mapa infinit de recursos. Google ho ha controlat tot mitjançant el seu algoritme màgic, que suposadament ens ofereix el contingut de millor qualitat a canvi de saber quins són els nostres interessos i vendre’ls a les empreses que fan publicitat.

Suposadament, perquè no és cert: Google no mostra resultats segons el valor que tenen, sinó d’acord amb com els especialistes els col·loquen al capdamunt de tot de les cerques.

Google és un gegant que sembla que comença a patir. El fet és que per a una nova generació de consumidors del digital, els de la Generació Z, no figura entre els seus referents a l’hora de cercar alguna cosa per Internet.

Això podria ser positiu si aquesta generació jove utilitzés motors de cerca optimitzats, sense publicitat intrusiva o ètica i responsable. El problema és que una part ha canviat l’algoritme de Google per l’algoritme de TikTok, i això és dramàtic.

Segons ha publicat recentment The Wall Street Journal, els joves prefereixen TikTok o les intel·ligències artificials com ChatGPT per buscar informació, ja que ofereixen resultats més visuals i interactius. Només a TikTok ja hi ha, diàriament, 3.000 milions de cerques diàries, que ofereixen informació i continguts basats en la imatge i el vídeo.

Com que han olorat sang, Meta i OpenAI (propietària de ChatGPT) estan desenvolupant motors de resposta que competeixen directament amb Google, aprofitant l’avenç de les tecnologies d’IA. No serà ràpid.

Però Google sap que és un gran vaixell al qual molts comencen a veure-hi forma de Titanic. Un declivi llarg i dolorós, però Google és Google, i ben segur que ja està treballant per revertir la situació i adaptar-se a les preferències de les noves generacions.

En aquest sentit, una de les propostes que fa Google és l’anomenada AI Overview que, de moment, té resultats limitats, ja que les respostes proporcionades per part de la intel·ligència artificial sovint són incompletes o contenen errors.