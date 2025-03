Alarma pel català

Publicat per EDUARD MANJÓN FOTOS D’ISTOCK/ACN Creat: Actualitzat:

El retrocés en l’ús habitual del català és una de les notícies de què més s’ha parlat en les darreres setmanes a Catalunya. Per primera vegada en, com a mínim, vint anys, és la llengua habitual de menys d’un terç de la població, segons l’Enquesta d’usos lingüístics de la població del departament de Política Lingüística. L’estudi, amb dades de 2023, reflecteix que el 32,6% dels ciutadans fan servir el català per sobre de cap altre idioma, un 3,5% menys respecte a l’any 2018. En el cas dels joves d’entre 15 i 29 anys, només un 29,2% el parlen habitualment, amb una caiguda del 6% respecte a fa cinc anys.

Davant d’aquestes dades –que van ser recollides per mitjans com SEGRE–, entitats civils, particulars i partits polítics s’han manifestat per defensar l’ús de la llengua. Les reivindicacions també han estat presents a les xarxes socials, a través d’usuaris com Cesc Sarri (TikTok), que recorda que una gran part de la població entén el català i que potser “no cal recórrer tan fàcilment al bilingüisme a l’hora de comunicar-nos”. “Els treballadors d’organismes públics han de saber i emprar el català com a llengua inicial. Cal augmentar el nombre de places als cursos de català, i que les persones vingudes de fora no pensin que el seu ús no és important. Cal integrar-los. Fem que el català sigui necessari”, exposa.

En aquest sentit, @dailycatalan (TikTok i Instagram) és un compte dirigit per Júlia Riera, una jove catalana que es dedica a fer vídeos diaris dirigits als angloparlants ensenyant vocabulari català d’una forma divertida. “Podem fer el favor de parlar català a la gent que està intentant aprendre’l?”, reclamava en un dels vídeos. Sobre el seu contingut, explica que “hi ha molts recursos en altres idiomes, però no trobava res orientat a gent estrangera per aprendre català”.

Així mateix, Carley Chaplin és una creadora de contingut a TikTok originària d’Anglaterra que es va traslladar a Barcelona. Als seus vídeos comparteix consells sobre la seva adaptació a la vida a Catalunya, on explica que en lloc d’aprendre únicament castellà els visitants haurien d’aprendre a utilitzar expressions bàsiques en català. Segons la seva experiència, els residents valoren especialment quan se’ls saluda en aquesta llengua. Recomana dir paraules o frases senzilles en català com “bon dia”, “adeu” o “gràcies” i assegura que poden tenir un impacte positiu. La població catalana va mostrar el seu agraïment a Carley a les xarxes socials amb més de 25.000 likes i més de 500 comentaris.

Recentment, l’edició digital del diari SEGRE va publicar una enquesta per als seus lectors en què preguntava: “Creieu que la llengua catalana està en perill de desaparèixer o perdre rellevància?” El dia de tancament d’aquest suplement, s’havien registrat 530 vots i el 67% considerava que sí.