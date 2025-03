Cap geperut no es veu el gep

Publicat per LLÚCIA BANYERES Directora tècnica EKKE Creat: Actualitzat:

El pas del temps va deixant múltiples petjades corporals. La flaccidesa, les arrugues o les taques a la pell, les canes o les dificultats de visió en són exemples habituals. Sovint, aquests signes són difícils de combatre i cal acceptar-los amb dignitat. Essent optimistes, cal valorar els aprenentatges útils afavorits per l’edat. Ara bé, alguns signes d’envelliment poc desitjables es poden evitar amb una mica de perseverança i prevenir-los millora tant la nostra salut com l’aparença, i probablement ens facilita una actitud positiva cap a una vida més plena. Avui volem destacar l’aspecte de la columna vertebral. Una de les seves característiques és la dificultat d’adonar-nos dels seus canvis. Al mirall ens veurem fàcilment la cara, l’abdomen o les cuixes però si ens està sortint gepa pot passar desapercebut. La darrera setmana he coincidit amb dos persones sorpreses per les declaracions del seu fisioterapeuta i osteòpata. Ràpidament, s’han ficat mans a l’obra perquè saben la reversibilitat d’aquesta tendència.

Una tercera persona també em confessava aquesta setmana les paraules de la seva nova massatgista. Li havia deixat caure la possibilitat de la seva gepa com a origen d’altres molèsties importants. Ella sabia de l’aparença plana de la seva zona dorsal, però havia passat per alt l’excés de corba a la zona cervical.

Per tal de prevenir o millorar la salut de la teva columna proposo:

1r. Fer exercicis respiratoris panxa amunt amb els genolls flexionats en què aconsegueixis mobilitat de les costelles.

2n. Fer exercicis des de panxa avall amb la pelvis en retroversió (allunyant el melic del terra i clavant-hi el pubis) i aixecant mínimament el tronc del terra amb la barbeta alineada amb el primer terç de l’estèrnum (mirant a terra).

3r. Assegurar to muscular abdominal. Millor treballar-lo sense flexionar el tronc. Es pot fer amb TRX, amb planxes o a quatre grapes.

4t. Mantenir la musculatura de les cames i malucs estirada (com el psoes, els isquiotibials i el piramidal).

I a gaudir d’una esquena jove tota la vida!