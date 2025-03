Si preguntem al món quina eina d’intel·ligència artificial coneix, un percentatge molt important ens dirà que ChatGPT i OpenAI, mentre que un altre percentatge respondrà Copilot, de Microsoft. Però hi ha més vida.

Un dels competidors més destacats és Anthropic, una empresa fundada per antics membres d’OpenAI. El seu model, anomenat Claude, prioritza la seguretat i la transparència, i se centra a oferir interaccions més ètiques i controlades. Si veiem qui són els seus creadors, Notion i el cercador DuckDuckGo, podem entendre aquesta tendència a l’ètica. Claude és bo oferint converses de tota mena i formats i debatent en profunditat sobre qualsevol tema.

Google segueix treballant en aquest sector. Amb Google DeepMind (ara Gemini) continua sent un pilar fonamental en la recerca d’IA amb projectes com AlphaFold, que ha revolucionat la biomedicina predint la forma de les proteïnes amb una precisió sense precedents. Existeixen també les alternatives obertes i col·laboratives com Hugging Face, una plataforma que facilita l’accés a models d’IA de codi obert. Aquesta comunitat és especialment apreciada per investigadors i desenvolupadors que busquen flexibilitat i transparència. De la mateixa manera, Stability AI ha guanyat notorietat amb Stable Diffusion, una eina de generació d’imatges que competeix directament amb DALL·E. També hi ha projectes acadèmics i independents que exploren nous horitzons. Institucions com el MIT i la Universitat d’Stanford lideren la investigació en IA explicable i en l’aplicació d’aquesta tecnologia en camps com la medicina, la sostenibilitat i l’educació. A banda, Europa fa avenços amb iniciatives com Aleph Alpha, una empresa alemanya que desenvolupa models de llenguatge amb un enfocament especial en la privacitat i el compliment de la regulació.

La vida més enllà d’OpenAI no només és possible i real, sinó que està plena d’oportunitats i avenços. La competència i la innovació continuaran impulsant el desenvolupament d’IA més segures, accessibles i beneficioses per a la societat.