Simulador de la Renda 2024

¿Ets un treballador, assalariat, autònom i no pots esperar a saber quant hauràs de pagar en la propera declaració de la Renda? Doncs ara, i gràcies a aquesta columna, ho tindràs més fàcil que mai, i és que avui t’expliquem que l’Agència Tributària ha obert un simulador per, abans de poder conèixer les dades oficials, calcular quant ens tocarà pagar o, si tenim sort, quant ens tocarà rebre.

S’anomena Renda WEB Open i és el simulador d’Hisenda. Per utilitzar-lo, només cal que accedeixis a la secció de simuladors de la pàgina web de l’Agència Tributària. Pots buscar-ho al cercador amb aquestes mateixes paraules. No té pèrdua. Un cop a dins, podràs iniciar una nova declaració o carregar-ne una de guardada al teu PC, i triar l’idioma que prefereixis.

A continuació, hauràs d’introduir les teves dades fiscals manualment, ja que en aquest simulador no es poden carregar automàticament, com en l’esborrany oficial. És important que incloguis tots els ingressos, com ara nòmines, factures, ajudes, interessos de comptes bancaris estrangers o subvencions rebudes, com l’abonament de lloguer jove. És entretingut, però després d’omplir totes les caselles podràs veure el resultat de la teva declaració. Si el resultat és negatiu, significa que Hisenda et retornarà diners a partir del 2 d’abril. Si és positiu, prepara la cartera. Pots descarregar aquest model per editar-lo posteriorment o carregar-lo al sistema oficial quan comenci el període de presentació de la declaració. Aquest és només un dels molts aspectes a tenir en compte al llarg de tot el procés de campanya de la Renda, que comença el 2 d’abril i acabarà al 30 de juny. Per posar-ho més fàcil i aportar tots els detalls que tinguin a veure amb la Renda, al digital de SEGRE informem de forma constant de totes les novetats en termes de càlcul, dades, novetats fiscals, deduccions, entre altres, que ens puguin facilitar la vida i, si és el cas, rebaixar la càrrega impositiva fiscal a pagar a final de la campanya.

Un altre dia, amb calma, parlarem del disseny i usabilitat de la pàgina de l’Agència Tributària i del mateix sistema de la gestió online de la Renda.