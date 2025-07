Preus en temps d’aranzels

Trump ha posat sobre la taula les afectacions relacionades amb els aranzels, que tenen a veure amb els preus finals sobre els productes de consum. Però Trump no és el principal agent sobre els preus, sinó que la inflació dels darrers anys també els ha fet augmentar. És per això que, per als consumidors, cada vegada és més difícil saber si realment estan pagant un bon preu per un producte tecnològic (que són els que ens agraden). L’augment dels costos de producció, sumat als nous aranzels en components clau com els xips o bateries, té un efecte dominó en els preus finals dels dispositius electrònics, especialment els que arriben al mercat europeu, que no els fabriquem nosaltres. Aquesta combinació de factors fa que productes com portàtils, smartphones o electrodomèstics petits vegin oscil·lacions constants en el seu preu, no sempre justificades pel seu valor real. Per posar-hi remei, o intentar-ho, eines com l’Assessor de preus de l’OCU (Organització de Consumidors i Usuaris) és un bon aliat per al consumidor informat. Aquesta eina permet introduir les dades d’un producte electrònic (model, marca o categoria) i comprovar de manera immediata si el preu al qual l’hem trobat és bo, acceptable o directament car, segons l’anàlisi de mercat que fa diàriament l’OCU. La plataforma monitora preus en les principals botigues en línia d’Espanya, cosa que elimina la necessitat de visitar múltiples webs o esperar les “ofertes” de sempre.

A més de classificar l’import, l’Assessor de preus ofereix informació sobre on comprar el producte més barat. Això permet detectar falses rebaixes o ofertes enganyoses, especialment comunes en períodes de promoció com el Black Friday, quan molts comerços inflen preus dies abans per després aplicar suposats descomptes. Més enllà d’aquests períodes especials d’alt consum, aquestes eines ens empoderen com a consumidors en un moment en què les variables macroeconòmiques se’ns poden escapar. Saber si un preu és just o inflat pot marcar la diferència entre una compra intel·ligent i una despesa innecessària.