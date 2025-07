Supervivència emocional

Publicat per J.B. Creat: Actualitzat:

Balena, la nova cara de l’escena indie-rock catalana, acaba de publicar el seu àlbum de debut, Manual de supervivència, després de presentar-se en societat amb dos singles que van gaudir d’una bona acollida: Diluvi i Totes les cançons.

En aquesta nova banda hi destaca la presència del guitarrista i cantant d’Alcarràs Carles Ribes, que fa més d’una dècada va formar part del grup barceloní de pop-rock Amelie. L’acompanyen en aquesta nova aventura musical el periodista barceloní Enric Botella, cantant, baixista i líder de Balena; juntament amb el guitarrista Arnau Marimon i el bateria Adrià Soldevila. La majoria dels temes del disc, que llueix un so contundent i enèrgic, van néixer a Anglaterra i parlen de l’etapa emocionalment intensa que va viure Botella durant gairebé cinc anys a Londres, mentre treballava en l’espai de notícies en castellà de la BBC. “Ningú hi trobarà solucions, però sí companyia”, afirma.